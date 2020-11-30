Новочебоксарск, Чувашия, 30 ноября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. В Новочебоксарске в Чувашии планируют заключить энергосервисный контракт на шесть лет, выделив из бюджета почти 164 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного конкурса опубликовано на портале государственных закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Vaz2109 Зимний Новочебоксарск

Заказчиком выступает администрация Новочебоксарска. Речь идёт о выполнении в городе «энергоэффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования ресурсов для целей наружного освещения».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 163 871 317 рублей 26 копеек. Данные средства предусмотрены в бюджете Новочебоксарска. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,1% от начальной цены энергосервисного контракта — 163 871 рублей 32 копейки.

Срок исполнения контракта составляет шесть лет. Согласно документу, минимальный размер экономии расходов заказчика на поставку энергетических ресурсов за весь период в части электроэнергии должен составлять 40%, в сумме — 65 548 526 рублей 90 копеек.

Оценка первых частей заявок на участие в конкурсе назначена на 28 декабря.