Подгорица, 30 ноября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. Представители министерства иностранных дел Черногории 30 ноября заявили, что не отменят своего решения выслать посла Сербии Владимира Божовича из страны. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

В министерстве также отметили, что, как и еврокомиссар Оливер Вархели, они приветствуют решение правительства Сербии не объявлять посла Черногории в Сербии персоной нон грата, потому что для этого «не было никаких причин».

«Посол Милошевич представляет свою страну, уважая Сербию, не вмешиваясь в ее внутренние дела, сдержанно относиться к принимающей стране, даже когда Черногорию грубо оскорбляли и унижали различные лица в Сербии, оскверняли черногорские символы государственности, на что реагировало и международное сообщество», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Черногории.

Представители МИД Черногории считают, что посол Сербии в Черногории постоянно вмешивался во внутренние дела страны, в которой он проходил дипломатическую службу, навязывая «своё толкование истории, ставящее под сомнение ее независимость и самостоятельность».

Напомним, посол Сербии в Черногории Владимир Божович был объявлен персоной нон грата 28 ноября, и от него потребовали покинуть Черногорию. Министерство иностранных дел Сербии в свою очередь отказало черногорскому послу в дальнейшем прибывания в Белграде, хотя вскоре отменило своё решение.