Брюссель, 30 ноября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Присутствие НАТО в Афганистане будет сохранено, несмотря на то, что США начали сокращение своего военного контингента в этой стране. Об этом 30 ноября сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Афганистан

«США сокращают присутствие своих войск в Афганистане. Однако тренировочная миссия НАТО «Решительная поддержка» будет продолжаться в прежней конфигурации», — заявил он.

Также Столтенберг добавил, что страны Европы, входящие в НАТО, и партнерские государства уже подтвердили, что сохранят свои военные контингенты в данной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российское военное присутствие из-за кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии усилилось.