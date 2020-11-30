Киев, 30 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. Через год у Украины может появиться свой аналог ударного турецкого беспилотника Bayraktar TB2. Об этом заявил глава государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко 30 ноября в интервью «РБК-Украина».

(сс) Bayhaluk Беспилотник турецкого производства Bayraktar

По его словам, аппарат «Сокол-300» разрабатывает украинское конструкторское бюро «Луч».

«При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение», — рассказал Фоменко.

Известно, что украинский беспилотник может нести 300 кг полезной нагрузки. В частности, он может комплектоваться управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км. Размах крыльев аппарата составляет 14 м, а его длина — 8,57 м.

Напомним, ранее глава «Укроборонпрома» рассказал, что Украина не производит боеприпасы и не сможет наладить их производство в ближайшие годы.