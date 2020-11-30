Сеул, 30 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Представители южнокорейской судостроительной компании Samsung Heavy Industries получили заказ на строительство танкера для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) для судовладельческой компании, название которой не называется. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

U.S. Navy Танкер у нефтяного терминала

По их словам, контракт оценивается в 206,2 млрд вон (~$186,3 млн). Предполагается, что судно будет передано судовладельцу к июлю 2023 года.

Ранее представители компании сообщили о получении заказа на строительство нефтетанкера класса Suezmax, способного с полной загрузкой пройти через Суэцкий канал. Проект оценивается в 60 млрд вон (~$54,2 млн). О сроке поставки судовладельцам не сообщается.

Известно, что в текущем году южнокорейская компания Samsung Heavy Industries получила заказы на общую сумму $8,4 млрд, что составляет 48% от запланированного объёма прибыли.