Москва, 30 ноября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. В декабре у рынка нефти есть все шансы на стабилизацию. Глобально значимые новости и катализаторы уже получены, решения отыграны — самое время консолидироваться и осмотреться по сторонам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«К началу декабря баррель Brent находится в пределах $46−47, может торговаться внутри декабре в границах $42−48, но вряд ли волатильность окажется выше, если, конечно, внешний фон не преподнесёт сюрпризов.

Выходящая макроэкономическая статистика большей частью нейтральна: в данных по Китаю и США нет бешеного взрыва оптимизма, но есть стабильное восстановление, которое точно займет много времени.

Это значит, что прорывного спроса на энергоносители не будет, если требуемые системами объемы и предложение останутся примерно текущими.

От встречи ОПЕК, а затем и ОПЕК+ вряд ли стоит ждать важных решений. С большой долей вероятности можно говорить о сохранении параметров добычи на уровне стран, входящих в картель и примкнувшим к ним, на сегодняшних отметках.

То есть, предложение сужаться не будет. Для ценовой перспективы это означает, прежде всего, отсутствие активного подъема.

Вероятно, до конца года в США не случится никаких важных подвижек в плане формирования внешней и внутренней политики, все это будет уже в новом 2021 году.

Все это в комплексе оставляет нефть в определенной невесомости, для барреля нефти Brent это будет означать границы $42−48, для нефти сорта WTI — $42−46», — дала прогноз на декабрь эксперт.

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