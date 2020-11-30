Дзержинский район, Калужская область, 30 ноября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Калужской области на базе центр для всей семьи «ДЕТКИ конфетки» в селе Льва Толстого в Дзержинском районе планируется создание первого негосударственного сельского театра. Об этом 30 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство культуры.

Admoblkaluga.ru Заместитель губернатора Константин Горобцов, заместитель министра культуры региона Анастасия Оксюта в сопровождении директора Ирины Даниловой и художественного руководителя Глеба Данилова гости осмотрели досуговый центр/

Сельское учреждение культуры имеет более 10 направлений деятельности, его посещают свыше 100 детей. Одно из новых направлений — создание «Театра села». В рамках реализации проекта планируется вдвое расширить зал для творческих занятий, создав уникальное место для досуга. Туристы и местные жители в выходные дни смогут посещать профессиональные спектакли малых форм, а также творческие вечера известных артистов, спектакли для детей.

Заместитель губернатора области Константин Горобцов положительно оценил деятельность центра «ДЕТКИ конфетки», отметил творческий и спортивный потенциал здания, одобрил создание негосударственного сельского театра. Константин Горобцов подчеркнул уникальность проекта. Непосредственная близость объекта с диорамой «Стояние на Угре» и монастырем Тихонова пустынь позволит увеличить туристский поток в регион и в целом благоприятно скажется на имидже Калужской области.