Париж, 30 ноября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Глава французской крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила правительство Франции в «неспособности контролировать ситуацию» во время протестов, которые прошли в стране 28−29 ноября.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

В своем интервью на телеканале France 2 в понедельник, 30 ноября, лидер «Национального объединения» заявила, что правительство «потеряло контроль» над протестами против принятия закона о глобальной безопасности, что, по ее мнению, является свидетельством «потворства» манифестантам.

«Кажется, будто у нас происходят нескончаемые беспорядки. Мы сталкиваемся с систематическим уличным насилием», — заявила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Франции Париже участники акции протеста против принятия закона о глобальной безопасности начали поджигать мусор и уничтожать городское имущество.