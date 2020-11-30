Ярославль, 30 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» и московское «Динамо» могут совершить обмен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

ХК «Локомотив» Магнус Пяярви-Свенссон

По версии издания форвард ярославского «Локомотива» Магнус Пяярви-Свенссон перейдет в «Динамо», в обратном направлении последует финский нападающий Тему Пулкканен. Сейчас финн находится в списке травмированных.

Оба игрока выступают в своих нынешних клубах второй сезон. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Пулккинен забил 9 шайб и отдал 5 результативных передач. У Пяярви-Свенссона 3 гола и 8 ассистентских баллов.