Москва, 30 ноября, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Каждые новые испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» всё больше обесценивают бережно создаваемую американской пропагандой репутацию США как сильнейшей мировой державы. Так депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала второй успешный запуск российской гиперзвуковой ракеты.

K.sina.cn Циркон

Напомним, по сообщению российского оборонного ведомства, ранее в акватории Северного Ледовитого океана успешно прошли очередные испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракета была выпущена находившимся в акватории Белого моря головным фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и поразила учебную цель на расстоянии 450 километров, расположенную в Баренцевом море. Скорость ракеты превысила 8 Махов.

«Краеугольным камнем американской мировой гегемонии США полагают неоспоримость мощи своих военно-морских сил. Причем ключевым моментом они считают недосягаемость их атомных авианосцев от средств поражения и суммарный эффект от совместных действий оборонительных систем флота США под управлением корабельной многофункциональной боевой информационно-управляющей системы «Иджис».

«Циркон» своими характеристиками это обесценивает, поскольку скорость запущенной ракеты не позволяет ПВО отразить атаку, а ее мощность гарантирует уничтожение крупной цели в одну атаку и с одного носителя», — отметила Елена Панина.