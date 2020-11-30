Подгорица, 30 ноября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Первый самолет с пассажирами из Киева, прямым рейсом авиакомпании Windrose, приземлится в аэропорту Подгорицы 1 декабря, говорится в сообщении компании «Аэропорты Черногории».

Riik@mctr Самолет авиакомпании Windrose

Прямые рейсы между Подгорицей и Киевом в зимнем режиме будут осуществляться до конца марта 2021 года.

Гражданам Черногории для въезда на Украину необходим ПЦР-тест, и если у них его не будет, они получат решение о самоизоляции. Украина находится в «зеленом списке» стран, а это значит, что ее граждане могут въезжать в Черногорию без особых условий.