Москва, 30 ноября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Для граждан России гораздо важнее такой показатель, как реальные доходы и занятость, нежели ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что, по его мнению, в 2020 году спад экономики РФ может составить 4% или даже 4,5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«То, о чем говорит Кудрин, может быть. Минэкономики дает 3,9%. Кудрин называет 4,5%, ЦБ РФ сообщает об интервале от 4% до 5%. Но это не имеет никакого значения для экономики и для людей, — сказал Остапкович. — Потому что главный бенефициар экономического роста — это люди. Будет ли спад 3,9% или 4,5%, для них никакого значения не имеет. Расхождение в 0,6% — это 600 млрд рублей. Это стоимость одного объекта «Ямал СПГ». Сейчас проблема не в ВВП. Главный индикатор — это реальные располагаемые денежные доходы и занятость. Вот куда надо смотреть. У нас какой-то фетиш ВВП».

Как пояснил экономист ВВП, это «виртуальный показатель, который не говорит ни об уровне жизни, ни о ее качестве, ни об экологии, ни об инновациях».

«Не надо фетишизировать ВВП, — призвал он. — Это не принципиальный вопрос. Главное — доходы и занятость. И два индикатора, вытекающие из них, — это уровень бедности и концентрация доходов населения. Вот четыре показателя, за которыми надо следить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что многие данные Росстата заставляют задуматься о том, насколько объективно это ведомство оценивает положение дел в российской экономике.