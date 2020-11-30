Москва, 30 ноября, 2020, 14:45 — ИА Регнум. Россия готова поделиться наработками в сфере технологий и цифровизации, сообщил 30 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств государств-челнов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он обратил внимание, что в период пандемии сфера цифровизации и внедрения технологий получила особое значение. Усилия в этом направлении, по мнению Мишустина, позволят сформировать новые точки роста и повысить инвестиционную привлекательность экономик.

«Россия готова делиться своими наработками по таким темам как 5G, облачное хранилище, большие данные, искусственный интеллект, электронные государственные услуги и многими другими технологиями», — сказал российский премьер-министр.