Астрахань, 30 ноября, 2020, 14:33 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 30 ноября подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего скончались 257 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 9619 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.