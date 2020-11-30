Москва, 30 ноября, 2020, 14:25 — ИА Регнум. В правительстве России считают перспективным расширение практики взаимных расчётов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.

Government.ru Михаил Мишустин

Мишустин назвал важной тему разработки альтернативных, независимых от доллара способов расчётов.

«Считаем перспективным расширение практики взаимных расчётов в национальных валютах. Необходимо выйти на согласованное решение по этому вопросу. И после этого приступить к обсуждению такой темы, как создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности ШОС», — сказал российский премьер-министр.