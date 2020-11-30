Варшава, 30 ноября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. 30 ноября в Польше вступил в силу новый закон о борьбе с домашним насилии. Закон предусматривает введение новых мер наказания для применяющих насилие, а также ускоряет процесс защиты потерпевших от домашнего насилия. Об этом передает Polskie Radio 24.

Эдгара Дега. Интерьер. Насилие. 1869

«Это абсолютно новаторский закон. Польша входит в число стран, где жертвы домашнего насилия могут рассчитывать на эффективную и немедленную помощь», — подчеркнул заместитель главы министерства юстиции Польши Марцин Романовский.

В свою очередь, глава минюста Збигнев Зёбро заявил, что новые правила говорят не столько об изменении ценностного отношения государства к проблеме домашнего насилия, сколько о реальных действиях помощи женщинам и детям.

Согласно новым правилам, гражданина, который применил насилие к членам семьи, могут обязать покинуть совместно занимаемую квартиру и запретить приближаться к ней на определенное количество метров. Правом немедленно принимать такое решение будет наделена полиция. Приказ полиции будет действителен максимум 14 дней, но суд может продлить этот срок по просьбе потерпевших.

«До сих пор было так, что жертва насилия — часто женщина с детьми — была вынуждена бежать из дома или оставаться с правонарушителем под одной крышей. Теперь вызов полиции изменит такое положение вещей. Покинуть квартиру придется применившим силу, а не жертвам», — уточняет Романовский.

Полиция будет обязана регулярно проверять, соблюдает ли лицо, в отношении которого наложено ограничение приближаться к месту жительства своей жертвы, наложенные на него санкции. Если он этого не делает, он будет подвергнут аресту, ограничению свободы или штрафу.

За принятие закона в Сейме проголосовали представители всех политических партий, кроме правой партии «Конфедерация».