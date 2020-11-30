Омск, 30 ноября, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Предстоящая встреча Нового года в Сибири обещает быть необычной из-за непрекращающиеся эпидемии коронавируса. Если в Алтайском крае полностью запретили все массовые мероприятия, то в Омской области решили создать условия для отдыха и гуляний на улице. Подробности с пресс-конференции которую провёл глава региона Александр Бурков сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Камергерский переулок. Омск

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Губернатор напомнил, что по решению оперативного штаба по борьбе ограничены массовые мероприятия в закрытых помещениях, но развлечься в новогодние и рождественские праздники омичи смогут на открытых площадках.

«Мы предлагаем создать условия для отдыха и гуляний на улице. Увеличим количество объектов, где организуют праздники. Такое поручение будет дано мэру и главам муниципальных образований на аппаратном совещаниик. У нас откроют большое количество катков, игровых зон, детских городков. Планируем более интересно, чем в прошлые годы, провести работу по снежным скульптурам, использованию световых решений. Необходимо, чтобы люди чувствовали праздник», — подчеркнул Александр Бурков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 ноября обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной: за прошедшие сутки в Омской области скончались еще восемь пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе жертвами COVID-19 стали 632 человека.