Москва, 30 ноября, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Мусоропроводы в жилых домах — одна из причин торможения на пути к раздельному сбору мусора в регионах России, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мусоропровод

«Мусоропроводы начали появляться в 50-х годах XX века, тогда это казалось очень удобным и комфортным. Однако, по истечении времени, данные конструкции себя совершенно не оправдали.

Сбор мусора таким образом, является причиной пожаров в многоэтажках, неприятного запаха, шума и появлению различных насекомых в подъезде и квартирах. Отсутствие вышеназванных последствий, стоит того, чтобы навсегда отказаться от данных конструкций. Тем более, в настоящее время идёт реализации мусорной реформы.

Возможно, когда-нибудь появится альтернатива такому роду сбора мусора. Для маломобильных граждан все равно необходим какой-то выход.

Для ликвидации мусоропроводов, необходимо собрать жильцов и провести голосование. В случае положительного решения, гражданам в дальнейшем не придётся платить за их обслуживание ежемесячно.

Отказ от мусоропроводов, послужит выработке привычки российских граждан ответственного отношения к окружающей среде», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах, заявил специальный представитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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