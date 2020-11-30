Москва, 30 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) проанализирует результаты выступлений сборной России, а также и российских клубов в еврокубках. Об этом 30 ноября заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Александр Дейнека. Футбол

«Результаты выступления наших клубов в еврокубках и игра нашей сборной будут серьёзно проанализированы РФС и членами наблюдательного совета», — сказал Матыцин.

Напомним, в текущем сезоне российские клубы не одержали ни одной победы в четырёх турах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. А сборная России не смогла выйти в Лигу А Лиги наций, проиграв сборной Сербии со счётом 0:5.