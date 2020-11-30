Москва, 30 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Торговая система внутри ШОС должна быть предсказуемой, заявил 30 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Government.ru Михаил Мишустин

«Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества. В нынешней ситуации нам всем необходима предсказуемая многосторонняя торговая система, основанная на правилах Всемирной торговой организации (ВТО). Важно совместными усилиями обеспечить соблюдение её правил всеми членами всех взятых на себя обязательств и исключить откровенные попытки ряда стран обойти нормы ВТО», — сказал Мишустин.

Он отметил, что ВТО не идеальна и нуждается в реформировании, но сейчас она «единственный механизм защиты наших торговых и экономических интересов».

«Нужно, чтобы он стал более устойчивым и бесперебойно работал, адаптировался к новым условиям, закрывал «серые зоны», используемые некоторыми государствами для усиления протекционистских мер. Предлагаю выступать по этим вопросам с согласованной позиции», — обратился к коллегам российский премьер-министр.

Ранее Михаил Мишустин рассказал о попытках стран Запада сохранить привилегированное положение при помощи санкций и протекционизма.