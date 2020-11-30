Кванджу, Южная Корея, 30 ноября, 2020, 13:56 — ИА Регнум. В Южной Корее приговорили бывшего президента Южной Кореи Чон Ду Хвана (годы правления 1980−1988) к восьми месяцам тюремного заключения за клевету. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Чон Ду Хван

По данным источников, окружной суд Кванджу приговорил 89-летнего мужчину к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за клевету на покойного демократического активиста и священника Чо Би О, который свидетельствовал против него.

Известно, что священник свидетельствовал о том, что во время демократического восстания 1980 года в Кванджу правительственные войска совершили обстрел протестующих, однако Чон Ду Хван, находящийся на посту президента, этот факт категорически отрицал, а также назвал активиста «бессовестным лжецом».

Суд также постановил, что основная ответственность за жестокое подавление восстания лежит на бывшем президенте.