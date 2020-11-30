Москва, 30 ноября, 2020, 13:45 — ИА Регнум. Распространение коронавируса стало стресс-тестом для всех государств мира. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Government.ru Михаил Мишустин

Рассказывая о проблемах, которые принесла пандемия, Мишустин отметил, что все их ощутили.

«Коронавирус стал стресс-тестом для всех без исключения государств», — сказал он.

Тем не менее, отметил российский премьер-министр, «по некоторым оценкам, среднее падение экономик участников ШОС в текущем году будет меньше спада в мировой экономике», что «вселяет определённую уверенность в будущем».