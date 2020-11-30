Великий Новгород, 30 ноября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным регионального оперштаба от 30 ноября, за последние сутки выявлено 203 новых носителя коронавируса. Еще 26 ноября суточная цифра превысила рубеж в 200 новых случаев и пока не превышала этот порог более чем на пять случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых подтвержденных случаев 89 зафиксировано в Великом Новгороде, 24 — в Старорусском районе, 19 случаев дал в статистику Боровичский район, 12 — Солецкий район, 10 — Новгородский район, по восемь случаев — Крестецкий и Маловишерский районы, семь — Чудовский район, по пять — Демянский и Холмский районы, по три случая — Волотовский, Поддорский и Хвойнинский районы, по два — Пестовский и Шимский районы, по одному — Любытинский, Окуловский и Парфинский районы Новгородской области.

Нарастающим итогом в регионе выявлено 11 818 случаев за всё время пандемии. Выздоровели 8500 человек, в том числе 19 пациентов выписаны за минувшие сутки.

От COVID-19 в Новгородской области скончался 91 человек. За последние сутки летальные случаи не зафиксированы.