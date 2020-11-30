Москва, 30 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Объёмы строительства в Бурятии серьёзно отстают в сравнении с другими регионами. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Kremlin.ru Встреча с главой Бурятии Алексеем Цыденовым

«Хотел бы обратить внимание на объёмы строительства. Вы сами знаете, они припали: и на душу населения меньше, чем в целом по России, и в целом по абсолютным величинам припали», — заявил Путин.

«На это нужно обратить особое внимание, тем более, что мы стройке по разным каналам оказываем поддержку, и значительную. В целом удаётся сохранить необходимые нам тенденции», — указал президент.