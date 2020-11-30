Республика Крым снизит расходы бюджета в 2021 году
Симферополь, 30 ноября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Проект бюджета Республики Крым на 2021 год и прогнозный период 2022—2023 годов утверждён 30 ноября на заседании правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как доложила на заседании заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Ирина Кивико, в 2021 году доходы Республики Крым прогнозируются в сумме 150,8 млрд рублей, расходы составят 152,2 млрд, соответственно, дефицит бюджета планируется в сумме 1,4 млрд рублей. Покрыть дефицит бюджета планируется за счет реализации пакетов акций, находящихся в госсобственности.
По сравнению с 2020 годом объём расходов Крыма в следующем году снизится на 28,3% (59,6 млрд рублей). Это связано с завершением части мероприятия федеральной целевой программы развития Крыма.
Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Крыма в 2021 году планируются в размере 48,4 млрд рублей, безвозмездные поступления в бюджет Крыма из федерального бюджета в 2021 году составят 102,4 млрд рублей.
Как напоминает ИА REGNUM, бюджет на 2020 год Республики Крым был принят со следующими показателями: доходы — 185,2 млрд рублей, расходы — 185,2 млрд, дефицит не предусматривался.