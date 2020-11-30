Симферополь, 30 ноября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Проект бюджета Республики Крым на 2021 год и прогнозный период 2022—2023 годов утверждён 30 ноября на заседании правительства региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Edem Smailov Здание Совета министров Республики Крым

Как доложила на заседании заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Ирина Кивико, в 2021 году доходы Республики Крым прогнозируются в сумме 150,8 млрд рублей, расходы составят 152,2 млрд, соответственно, дефицит бюджета планируется в сумме 1,4 млрд рублей. Покрыть дефицит бюджета планируется за счет реализации пакетов акций, находящихся в госсобственности.

По сравнению с 2020 годом объём расходов Крыма в следующем году снизится на 28,3% (59,6 млрд рублей). Это связано с завершением части мероприятия федеральной целевой программы развития Крыма.

Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Крыма в 2021 году планируются в размере 48,4 млрд рублей, безвозмездные поступления в бюджет Крыма из федерального бюджета в 2021 году составят 102,4 млрд рублей.

Как напоминает ИА REGNUM, бюджет на 2020 год Республики Крым был принят со следующими показателями: доходы — 185,2 млрд рублей, расходы — 185,2 млрд, дефицит не предусматривался.