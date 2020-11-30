Калуга, 30 ноября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. За девять месяцев 2020 года из-за распространения новой коронавирусной инфекции налоговые и неналоговые доходы Калужской области снизились на 4% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом 30 ноября заявила на заседании областного правительства области региональный министр финансов Валентина Авдеева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Из-за коронавируса доходы областной казны упали на 4%

Областной доход составил 50 млрд 626,3 млн рублей, или 73% от запланированного на год. Безвозмездные поступления пополнили областной доход на 13 млрд 627 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было перечислено 12 млрд 111 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года бюджетные поступления возросли на 12%, а расходы увеличились на 27%. Осуществлялось финансирование 28 областных государственных программ, 14 ведомственных целевых программ и одной региональной программы. Все они направлены на повышение уровня жизни калужан. В частности, ежемесячные денежные выплаты получили более 81 тысячи граждан. Льготами на услуги ЖКХ воспользовались более 195 тысяч жителей области. На экономику было выделено почти 2 млрд рублей. В аграрный сектор было направлено 1 млрд 53 млн рублей, что позволило нарастить объем производства валовой сельскохозяйственной продукции. На развитие дорожного хозяйства выделено 6 млрд 443 млн рублей, Межбюджетные трансферты для муниципальных образований составили 20 млрд 950 млн рублей.

«Несмотря на потери в бюджете из-за недостаточного сбора определенных налогов и предоставленных льгот, в сложившейся ситуации мы выполнили те обязательства, которые брали на себя. Значительные расходы предполагаются в сфере здравоохранения. Мы строим больницу рядом с инфекционной. Очень важно, чтобы бюджет был сбалансирован и люди не почувствовали того напряжения, которое существует сегодня при финансировании различных проектов», — считает губернатор области Владислав Шапша.