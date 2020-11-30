Владимир, 30 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. Во Владимирской области 30 ноября подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

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Всего в области зарегистрированы 13 тыс. 239 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 11 тыс. 169 пациентов, в том числе 126 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 319 человек, шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.