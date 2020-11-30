Москва, 30 ноября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Можно было бы порассуждать на тему о том, кто заказал эту публикацию — то ли в Киеве себе цену набивают, то ли американцы решили несколько «украинским следом» прикрыться, — но это, по большому счёту, неважно. Важно то, что Украина в данном вопросе выступает в пристяжке к США и что вместе они работают против интересов европейских стран, заинтересованных в этом проекте, отметил 30 ноября. обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин, комментируя публикацию газеты The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Как сообщалось, WSJ написала, что американские санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2» разработаны при участии украинских лоббистов.

«Ситуацию вокруг «Северного потока — 2» большинство СМИ описывают под углом зрения ущерба, которые замораживание этого проекта способно нанести России.

Повторю, однако, что это не российский, а международный проект, и потери при его заморозке понесут очень серьёзные европейские игроки. Украинцы решили, что их роль верного инструмента в руках США даёт им потенциал, чтобы серьёзно влиять на европейскую политику? Поистине, для этого надо быть не в ладах с разумом!

Известны примеры, когда периферийные «хвосты» пытались «вилять» собакой. Я это наблюдал в Прибалтике. Рига, Вильнюс и Таллин не просто поддерживали, они провоцировали экономическое и политическое давление Запада на Россию; они, наконец, сумели затащить на свою территорию войска НАТО.

Конкретный результат у этих действий, однако, один: они «успешно» избавились (или скоро избавятся) от ключевых отраслей своей экономики: трубопроводной, железнодорожной, портовой, пищевой…

Я уже не говорю об упущенных возможностях развития кооперации с Россией на их территориях по тем специальностям, в которых они были сильны в советскую эпоху!

И последнее. По большому счёту, деятельность нынешней администрации США против «Северного потока — 2» наносит вред долгосрочным интересам самих США. Ущерб от обострения на этой почве отношений с европейцами будет очень серьёзным и многосторонним. И спишут его на «украинских лоббистов».

Российские участники проекта многое упустили в смысле создания «прокладок безопасности» для осуществления данного проекта, но не сомневаюсь, что в итоге он будет осуществлён и его участники получат планируемые прибыли.

А вот украинцы и американцы долго будут пожинать болезненные плоды своей работы против европейских интересов. Впрочем, они их уже пожинают», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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