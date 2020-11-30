Уфа, 30 ноября, 2020, 13:12 — ИА Регнум. 370 свалок общей площадью более 229 га ликвидировали в текущем году в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

По сообщению пресс-службы ведомства, актуальные вопросы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе были рассмотрены на совещании в республиканском правительстве.

Сообщается, что согласно данным на 30 ноября текущего года средняя собираемость платы граждан за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами составляет 88%, включая по ИЖС — 83,7%, по МКД — 92,3%.

Отмечается, что в 2020 году из бюджетов двух уровней на обустройство мусорных площадок и закупку контейнеров муниципалитетам направлено 219,7 млн рублей. Эти средства были направлены на закупку и аренду 6 210 контейнеров, закупку 543 бункеров, дообустройство и обустройство 4219 контейнерных площадок. На текущий момент 24 муниципальных района освоили средства на 100%. Согласно планам, работы полностью будут завершены в марте следующего года.

Сообщается, что в прошлом году было ликвидировано 604 свалки на общей площади более 299 га, а в текущем году удалось ликвидировать еще 370 свалок на площади 229 га. Таким образом, всего за эти периоды было ликвидировано 974 свалки.