Токио, 30 ноября, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Toyota планирует представить в 2021 году электрический кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения. Об этом сообщает издание Go Auto со ссылкой на вице-президента североамериканского подразделения японской компании Джека Холлиса.

Электромобиль

«Автомобиль RAV4 занимает своё место в линейке кроссоверов компании, но всегда есть возможности для развития. Это может быть и семиместный вариант, и версия с электрическим мотором», — заявил Холлис.

На данный момент известно, что будущая новинка может получить высокоэффективные аккумуляторные батареи, которые изготавливаются совместно китайской компанией Contemporary Amperex Technology (CATL) и Toyota. Технические характеристики модели пока не сообщаются.

Отмечается, что японский автопроизводитель уже выпускал RAV4 с электромотором — модель EV третьего поколения. Это авто создавалось в сотрудничестве с Tesla. Мощность этой машины составляла 154 л. с.

Напомним, по итогам октября нынешнего года самой продаваемой моделью Toyota в России стал кроссовер RAV4. За отчётный месяц российские дилеры продали 3945 экземпляров таких авто, что на 158% больше, чем год назад.

Читайте также: Toyota представила обновленную гибридную версию Camry