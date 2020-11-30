Красногорск, 30 ноября, 2020, 13:13 — ИА Регнум. За минувшую неделю в Подмосковье выявлено на 7% больше новых случаев коронавируса, чем неделей ранее. Об этом 30 ноября заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева на совещании с участием главы региона Андреем Воробьевым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"За неделю прирост новых случаев COVID-19 составил более 7%. В среднем за сутки прирост на 15% регистрируется выше по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с прошлой неделей количество диагностических обследований выросло на 3 тысячи и составляет в сутки 32 тысячи результатов мазков», — рассказала Лазарева.

По её словам, количество пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении выросло на 12%. Среди госпитализированных 54% приходится на возрастную категория от 60 лет и старше.