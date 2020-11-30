Иркутск, 30 ноября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 30 ноября, задержана теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева. По месту жительства экс-чиновницы прошли обыски. Как поясняет пресс-служба регионального СУ СК РФ, поводом послужило возбуждение уголовного дела по материалам УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса. По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева и её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.