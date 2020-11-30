Ханты-Мансийск, 30 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) у собственников жилых помещений в аварийных домах будут выкупать квартиры заранее. Причина данной меры — застройщики не желают участвовать в аукционах, сообщает «СургутИнформ — ТВ».

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жильё

Суть нововведения: когда у собственника квартиры в «аварийке» выкупается жильё, он автоматически выбывает из программы по переселению. И тогда не возникает поводов для долгих судебных тяжб по поводу низкой выкупной стоимости за квадратные метры, заложенной в техническое задание от администрации города.

Отмечается, что в Сургуте 90 семей являются собственниками жилья в аварийных домах. В новом решении гордумы Сургута предусмотрены и вопросы с долями детей в квартирах.

«Когда происходят сделки с недвижимостью с долевым участием несовершеннолетних, соответственно, включаются в работу органы опеки и попечительства, которые обязывают родителей соответствующим образом потратить денежные средства от проданной недвижимости. Например, может быть предоставлена другая площадь в течение месяца буквально либо деньги откладываются на специальный счёт ребёнка», — прокомментировал нововведения заместитель председателя думы Сургута Артём Кириленко.