Минск, 30 ноября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 29 ноября в разных населенных пунктах республики, 313 человек. Об этом 30 ноября сообщает пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

(сс) Homoatrox Протест в Минске 29 ноября

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что по фактам сопротивления представителям властей проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Кроме этого, указывается, что, несмотря на призывы ряда Telegram-канал к участию в несанкционированных акциях, последние не получили широкой поддержки у жителей страны.

Помимо этого, уточняется, что в Минском районе сотрудники милиции были вынуждены применить спецсредства против активных участников протестных акций.

«Правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)», — подчеркивается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что свыше 380 участников несанкционированных акций протестов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии.