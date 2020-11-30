Москва, 30 ноября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Новогодние праздничные дни в 2021 году длиннее, чем обычно, но жители России хотят уложиться в прошлогодний бюджет — в среднем в 18 тыс. 300 руб. против 18 тыс. руб., показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговля на рождественской ярмарке

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Женщины планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 17 тыс. руб., мужчины — 19 тыс. 300 руб. Люди моложе 24 лет хотят уложиться в 18 тыс. руб.

Самые большие новогодние траты ожидаются у жителей Москвы (в среднем 22 тыс. 600 руб., +8% за год), Санкт-Петербурга (20 тыс. 700 руб., +6%) и Самары (20 тыс. руб., +8%). Самые скромные в Волгограде — 14 тыс. 300 руб. (-5% за год) и Екатеринбурге — 17 тыс. 000 руб. (-6%).

Опрос проведен 17—24 ноября 2020 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 759 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, на новогодние подарки жители России в среднем готовы потратить 11 тыс. 800 рублей, это меньше, чем в 2019 году, — 13 тыс. 500 рублей.

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