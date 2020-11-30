Ярославль, 30 ноября, 2020, 12:08 — ИА Регнум. У заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, отвечающего за медицину, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

Yarregion.ru Анатолий Гулин

Состояние Анатолия Гулина удовлетворительное, он лечится дома. Контактировавшие с ним чиновники находятся на самоизоляции. Гулин обратился к ярославцам с просьбой соблюдать меры предосторожности.

«Я вновь хочу напомнить: мы все сейчас находимся под общей угрозой. Не забывайте о мерах предосторожности и тех рекомендациях, которые дают специалисты. Соблюдайте масочный режим, чаще обрабатывайте руки, ограничивайте контакты и оставайтесь при возможности дома. Отнеситесь с пониманием к существующим ограничениям. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!», — написал Анатолий Гулин.

Анатолий Гулин неделю назад посещал Тутаевскую ЦРБ, перепрофилированную для лечения больных COVID-19.

Ситуация с коронавирусом в Ярославской области не улучшается. Количество пациентов больниц выросло до 2184 человек, число выявленных заражённых в сутки держится около 180.