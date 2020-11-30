Краснодар, 30 ноября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Более 50 млн рублей обнаружили следователи в тайнике на кладбище в Краснодаре, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Памятник на кладбище

Видео Следственного комитета России

Следственные действия проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края, он обвиняется в обещании посредничества во взяточничестве.

По версии следствия, в сентябре этого года фигурант предложил своему подчиненному, в отношении которого проводилась доследственная проверка, помочь ему в передаче 10 млн рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Сотрудник согласился, а позже сообщил о предложении в следственные органы. 8 октября следователи в служебном кабинете и по месту жительства фигуранта провели ряд обысков. Было изъято более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.

Также 26 ноября на Славянском кладбище города Краснодара был обнаружен тайник, в котором следователь совместно с сотрудниками УФСБ изъяли более 50 млн рублей. Деньги, отметили в СК, могли быть получены преступным путём.

Сам обвиняемый находится под арестом.