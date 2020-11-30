Ярославль, 30 ноября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. Департамент АПК Ярославской области и прокуратура потребовали у сельского врача Анны Балашовой вернуть 1 миллион 164 тысячи рублей, выданных ей в качестве субсидии в связи с переездом в сельскую местность. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Ярославского районного суда.

Pixabay.com Фемида

Чиновники решили, что деньги молодому врачу были выданы по ошибке. Субсидию на приобретение жилья женщина получила по областной и федеральной программам «Устойчивое развитие сельских территорий». Молодые врачи, переехавшие в сельскую местность, имеют на это право. Таким образом власти решают проблему нехватки специалистов на селе.

В 2017 году Анна Балашова, ранее проживавшая в Ярославле, устроилась работать в Центральную районную больницу Ярославского района врачом ЛФК. Она подала заявку на участие в программе и необходимые документы. Своего жилья у врача на тот момент не было. Чиновники рассмотрели документы и включили доктора в число участников программы. На эти деньги был построен дом в Ярославском районе.

Однако в 2020 году власти передумали. Проверка контрольно-счётной палаты Ярославской области установила, что в число участников программы Балашову включили незаконно. Якобы переезд из Ярославля в Ярославский район не является переездом в сельскую местность, потому что город является административным центром района.

«Они же видели все мои документы, я ничего не скрывала, всё принесла по списку, 150 раз были комиссии, заседания, они всё составили, этот список передали в департамент, департамент создавал свой список, всё проверил. А потом состоялась проверка Контрольно-счетной палаты, там написано — по ошибке администрации субсидию получили 11 семей в Ярославском районе. Но тем не менее нам в суде говорят — деньги-то вы верните! Прокурор подключился, тоже говорит — давайте возвращайте», — рассказала в видеоинтервью группе «Свободный Ярославль» врач Анна Балашова.

С позицией Контрольно-счётной палаты согласился не только департамент агропромышленного комплекса Ярославской области, но и прокуратура. Вместе региональные чиновники и прокуроры потребовали у врача вернуть полученные деньги.

Ярославская ЦРБ в отзыве на иск встала на сторону врача. Руководство больницы написало, что врач действительно переехала в сельскую местность и работает в лечебном учреждении.

В первой инстанции врачу удалось отбиться от иска. Суд Ярославского района посчитал, что доктор не имела права на субсидию. Но ошибку совершили чиновники, они и должны нести за это ответственность.

«Суд считает установленным, что со стороны Балашовой А.В. не было совершено каких-либо действий, свидетельствующих о недобросовестном поведении с её стороны, направленном на незаконное получение социальной выплаты. Таким образом, суд считает установленным, что социальная выплата была произведена ошибочно по недосмотру работников департамента АПК», — говорится в решении Ярославского районного суда.

Чиновники и прокуратура не согласились с решением суда первой инстанции и обжаловали его в областном суде. По словам Анны Балашовой, Ярославский областной суд изменил решение районного суда.

«Люди, что это происходит? Сейчас у нас появился еще один ребенок. И я сейчас до сих пор работаю в этой больнице, даже находясь в отпуске по уходу за ребенком. Мне нравится моя работа. Но сейчас, если честно, я начинаю сомневаться в том, чтобы продолжать работу, потому что, думаю, в городе можно найти место с другой зарплатой», — пишет Анна Балашова.

Стоит отметить, что Ярославль и Ярославский район — два разных муниципальных образования, не подчинённые друг другу. Ярославская ЦРБ также находится не в Ярославле, а в деревне Карабиха. Да и какое значение имеет, где живет врач, если он работает в сельской больнице, которая испытывает нехватку докторов? ИА REGNUM будет следить за развитием событий.