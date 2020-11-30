Чебоксары, 30 ноября, 2020, 11:30 — ИА Регнум. В Чувашии в международный оперный фестиваль, который проводится 30 лет, власти хотят «вдохнуть новую жизнь, сделать его более масштабным». В республике в части его проведения фестиваля «где-то отстали, где-то шаг назад сделали» и нужно «вносить новое». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 ноября, заявили глава Чувашии Олег Николаев и первый вице-премьер Михаил Ноздряков в ответ на позитивный рапорт министра культуры Светланы Каликовой.

Cap.ru На гала-концерте Международного оперного фестиваля в Чувашии

Планёрка началась с обсуждения трёх «больших фестивалей», которые прошли в Чувашии осенью. Это балетный и оперный праздники, а также кинофестиваль.

«Очевидно, эти традиционные фестивали нам нужны, важны для развития культуры. С другой стороны, очевидно, в них надо что-то менять, вносить новое, какие-то новые веяние и направления, чтобы они были более масштабными и востребованными», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Министр культуры Светлана Каликова в своём отчёте отметила, что, «конечно, ярчайшим событием стал международный оперный фестиваль», в рамках которого «три спектакля получили трансляцию на всю Россию» и зафиксировано «более 52 тыс. просмотров в онлайн-режиме».

На что отреагировал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, заявивший, что «эти события стали даже поважнее принятия бюджета». И особое внимание уделил оперному фестивалю, отметив, что, «кроме слов благодарности и положительных эмоций, нам нужно и в каких-то вопросах посмотреть более критично».

«Действительно, было приятно посмотреть и на солистов приезжих, и благодарность также нашим артистам… Всё-таки мероприятие требует обсуждения. Наверное, на базе минкультуры нужно провести серьёзное обсуждение с профессиональным обществом, чтобы по горячим следам обсудить, что получилось, что не получилось. Как и по многим направлениям, нужно вдохнуть новую жизнь в этот фестиваль, сделать его более масштабным. Мы здесь где-то отстали, где-то шаг назад уже сделали по сравнению с тем, что закладывалось в первоначальную концепцию. Посмотрите, как проводятся сегодня на современном уровне международном фестивале, в техническом плане и т.д. То есть надо его развивать», — учил Михаил Ноздряков министра культуры.

Светлана Каликова отмолчалась.

Олег Николаев поддержал министра финансов, поручив министерству культуры провести серьёзный анализ в проведения фестиваля, его формата и мероприятий, включив поручение в протокол совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, XXX Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова прошёл с 20 по 29 ноября. Он открылся премьерой спектакля «Капулетти и Монтекки» Винченцо Беллини в постановке чувашского государственного театра оперы и балета. Также были представлены оперы Джузеппе Верде «Аида» и «Бал-маскарад», где главные партии исполнили солисты Мариинского и Михайловского театр театров, волгоградской Царицынской оперы. Также состоялись концертная программа «Реквием» и гала-концерт.