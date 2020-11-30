Красногорск, 30 ноября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. За счёт средств областного бюджета государственное бюджетное учреждение «Московская областная станция скорой медицинской помощи» планирует заказать услуги лизинга автомобилей скорой медицинской помощи (класс «В» и «С») и комплекты медицинского оборудования для их оснащения. Начальная цена по тендеру составляет почти 1,3 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Итоги аукциона подведут 16 декабря 2020 года. Срок лизинга — 56 месяцев, с окончанием в декабре 2025 года. Планируется получить 155 автомобилей класса «В» и 12 — класса «С» с соответствующим набором оборудования. Лизингополучателю поставить автомобили должны до 30 апреля 2021 года.

Максимальная цена контракта — 1 298 390 004,36 рубля при размере аванса более 21%. Размер обеспечения заявки составит 12 983 900,04 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ для сёл и малых городов России на закупку транспорта для медучреждений выделили свыше 1,4 млрд рублей. Медучреждения получат порядка 2 тыс. автомобилей скорой помощи.