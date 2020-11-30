Чебоксары, 30 ноября, 2020, 10:26 — ИА Регнум. В Чувашии антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу алкоголя, в которой использовались советские плакаты антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны. По данному факту решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского УФАС.

Б. Вознесенский. Водители! Помните алкоголь притупляет бдительность, ведёт к авариям и человеческим жертвам. 1959

Проверка проводилась на основании заявления жителя в отношении общества «Сияние». По данным ведомства, реклама алкоголя размещалась с августа по ноябрь 2020 года на витрине и при входе в один из магазинов в Чебоксарах по улице Дементьева.

«Члены экспертного совета пришли к единому мнению, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны 1941−1945 годов является оскорбительным по отношению к чувствам людей, к памяти их подвигов, нарушают требования этики и показывают безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа», — говорят в Чувашском УФАС.

В антимонопольном ведомстве считают, что было нарушено требование ч. 6 ст. 5 федерального закона о рекламе, согласно которой в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов.

В УФАС отмечают, что представитель общества принес извинения за рекламу. Материалы дела переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году чувашские антимонопольщики возбуждали дело по факту эротического образа медсестры в рекламе одной из компаний, оказывающих медицинские услуги. В жалобе, которая поступила в ведомства, заявитель посчитал, что представленный образ медсестры вульгарен, не соответствует образу медицинского работника и является оскорбительным для профессии.

Читайте также: Чувашское УФАС возбудило дело за вульгарный образ медсестры в рекламе