Москва, 30 ноября, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Следственный комитет России требует раскрыть информацию о родстве доноров генетического материала и детей, рождённых от суррогатных матерей, в рамках дела о торговле детьми, которых ранее нашли в Москве и Московской области. Об этом сообщил 30 ноября СКР адвокат фигурантов уголовного дела Игорь Трунов ТАСС.

Fred974 Новорожденный

СКР провёл молекулярно-генетические судебные экспертизы и получил данные о происхождении детей от генетического материала доноров. Эту информацию скоро передадут донорам. По словам адвоката, это нарушение репродуктивной медицинской тайны. Данные о происхождении детей могут повредить и донорам, и детям, и тем, кто сейчас воспитывает детей.

«Возможно впервые появление судебных претензий и требований со стороны доноров, по сути являющихся генетическими родителями уже усыновленных другими семьями детей», — сказал Трунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в деле о торговле детьми фигурируют семь человек. Ранее СКР объединил в одно два дела. Первое возбудили в январе этого года после того, как в квартире в подмосковном посёлке ВНИИССОК нашли мёртвым новорожденного мальчика. В июне в квартире на Аргуновской улице в Москве обнаружили пятерых младенцев. Дети были рождены суррогатными матерями для последующей передачи «заказчикам».

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