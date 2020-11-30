Санкт-Петербург, 30 ноября, 2020, 09:45 — ИА Регнум. В последний день ноября на погоду в Санкт-Петербурге оказывает влияние очередной североатлантический циклон, названный немецкими синоптиками «Ундина» (русалка в германской мифологии). Об этом 30 ноября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

По его словам, циклон медленно приближается с северо-запада, по пути он будет закрывать небо плотными облаками и вызовет небольшие осадки.

«Температура воздуха +1… +3°, по области −1… +4°. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что пока выше нормы», — подытожил специалист.

По данным петербургского гидрометцентра, в Северной столице 30 ноября будет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. В Ленобласти в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.