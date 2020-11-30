Москва, 30 ноября, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) готовит переход на новый порядок расчёта потребительской инфляции. Об этом, как пишет РБК, следует из презентации заместителя руководителя ведомства Григория Остапенко.

Ken Teegardin Инфляция

Отмечается, что методика объединит большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта.

На сегодняшний день сотрудники ведомства вручную собирают данные о ценах, ежемесячно обследуя порядка 400 товаров и 120 услуг, собирая 700 тыс. ценовых котировок.

Читайте также: Недельная инфляция в России сохраняется на уровне 0,2%

Новый метод расчета позволит увеличить число котировок до нескольких миллионов, а охват товаров вырастет до одной тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, потребительские цены в России за период с 17 по 23 ноября выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Инфляция за период с начала ноября, по оценке Росстата, достигла 0,6%, с начала текущего года — 3,9%.

По данным Центробанка, оценка ожидаемой населением России инфляции на ближайший год в ноябре увеличилась до 10,1%. Это самый высокий уровень инфляционных ожиданий населения, фиксируемый в России с февраля 2019 года.

Читайте также: Банк России зафиксировал рост инфляционных ожиданий населения