Ульяновск, 30 ноября, 2020, 07:58 — ИА Регнум. В Ульяновске в строящемся микрорайоне Север-1 открылся новый детский сад «Искринка» на 160 мест. Торжество было приурочено ко Дню матери и прошло с участием губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в церемонии открытия детского сада

Новое дошкольное образовательное учреждение появилось по улице Ветеринарной в Ленинском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Детсад начали строить в 2019 году, из федерального бюджета на эти цели направлено 146 млн рублей. Средства федеральной казны в общей сметной стоимости составили 97%.

«Искринка» стала первым дошкольным образовательным учреждением в новом строящемся микрорайоне Север-1. Губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что детсад «оборудован по самым высоким стандартам», всё оснащено здесь «хорошей техникой». Также созданы небольшие учебные классы — в частности, для изучения астрономии оборудована естественно-научная лаборатория с телескопом.

«Строительство таких учреждений в Ульяновской области остаётся нашим приоритетом. Мы начали строить новые детские сады в Ульяновске и Карсуне, достраивается детсад в Николаевском районе. До 2024 года планируем возвести дошкольные учреждения в Ульяновске и Димитровграде, а также в Новомалыклинском, Тереньгульском и Чердаклинском районах», — сказал Сергей Морозов.

Ulgov.ru Новый детский сад рассчитан на 160 мест

В новом детском саду предусмотрены не только группы для детей от трех лет и старше, но также «малышковые группы от года до трех». По словам министра просвещения Ульяновской области Натальи Семеновой, в образовательном учреждении «созданы все условия для успешного пребывания и развития детей» — в частности, групповые комнаты, кабинеты эмоциональной разгрузки, образовательные пространства по различным направлениям, физкультурный и музыкальный залы, веранды, прогулочные площадки:

«И самое главное, что в каждом помещении есть рециркулятор для обеззараживания воздуха».

Для детей микрорайона также предусмотрены вариативные формы образования: режим кратковременного пребывания, консультативный пункт психолого-педагогической помощи семье, центр игровой поддержки ребёнка.

Ulgov.ru Детсад построили в рамках национального проекта

Дошкольная организация станет реализовывать программы по поликультурному общению. По словам заведующей детсадом Ириной Сайфутдиновой, речь идёт о воспитании культуры межнационального общения, к лету 2021 года здесь планируется обустроить интерактивный мини-парк «Многонациональный хоровод», организовать работу семейного клуба и отдельных объединений для семей.