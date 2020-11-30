Минспорт Чувашии объяснил переход биатлонистки Акимовой в другой регион
Чебоксары, 30 ноября, 2020, 07:18 — ИА Регнум. Чувашские власти не могут «запретить спортсменам переезжать в другие регионы, когда им предлагают более выгодные финансовые условия». Об этом заявил министр спорта республики Василий Петров, комментируя переход известной биатлонистки Татьяны Акимовой в команду Тюменской области.
В минспорте Чувашии сообщают, что 23 ноября 2020 года департамент физической культуры Тюменской области обратился с просьбой согласовать «полный переход» Татьяны Акимовой без параллельного зачета из команды Чувашии. После согласования всех условий перехода будет подписан договор.
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По данным министерства спорта, с 2016 по 2019 годы за счёт средств республиканского бюджета Акимова получила в общей сложности 880 тыс. рублей — в виде премий, стипендий и за участие в соревнованиях.
Как сообщало ИА REGNUM, в интервью супруг биатлонистки Татьяны Акимовой заявил, что она планирует выступать за Тюменскую область, а не за Чувашию, которая является её малой родиной и которую она представляла на соревнованиях в России. Связано это с тем, что на летнюю подготовку к сезону «республика не выделила ни рубля», в то время как Тюменская область готова принять и поддержать спортсменку.
Напомним, 30-летняя Татьяна Акимова является призёром чемпионата мира 2017 года и участницей Олимпийских игр 2018 года.
Отметим, что 29 ноября 2020 года первое место на Кубке России у женщин в масс-старте на дистанции 12 км, который прошел в Тюмени, заняла Татьяна Акимова, теперь выступающая за Тюменскую область и прошедшая дистанцию за 37 минут 45,6 секунды, ни разу не промахнувшись.