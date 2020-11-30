Чебоксары, 30 ноября, 2020, 07:18 — ИА Регнум. Чувашские власти не могут «запретить спортсменам переезжать в другие регионы, когда им предлагают более выгодные финансовые условия». Об этом заявил министр спорта республики Василий Петров, комментируя переход известной биатлонистки Татьяны Акимовой в команду Тюменской области.

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В минспорте Чувашии сообщают, что 23 ноября 2020 года департамент физической культуры Тюменской области обратился с просьбой согласовать «полный переход» Татьяны Акимовой без параллельного зачета из команды Чувашии. После согласования всех условий перехода будет подписан договор.

«В минспорт Чувашии никаких обращений от спортсменки или её представителей не поступало», — говорят чиновники, отмечая, что спортсменка сейчас не может претендовать на получение стипендий, так как не входит в сборную команду России с 2018 года.

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По данным министерства спорта, с 2016 по 2019 годы за счёт средств республиканского бюджета Акимова получила в общей сложности 880 тыс. рублей — в виде премий, стипендий и за участие в соревнованиях.

«Мы не можем запретить спортсменам переезжать в другие регионы, когда им предлагают более выгодные финансовые условия. Как и любой человек, спортсмен имеет право жить и развиваться в той обстановке, которую посчитает для себя удобней», — заявил глава минспорта Чувашии Василий Петров.

Как сообщало ИА REGNUM, в интервью супруг биатлонистки Татьяны Акимовой заявил, что она планирует выступать за Тюменскую область, а не за Чувашию, которая является её малой родиной и которую она представляла на соревнованиях в России. Связано это с тем, что на летнюю подготовку к сезону «республика не выделила ни рубля», в то время как Тюменская область готова принять и поддержать спортсменку.

Напомним, 30-летняя Татьяна Акимова является призёром чемпионата мира 2017 года и участницей Олимпийских игр 2018 года.

Отметим, что 29 ноября 2020 года первое место на Кубке России у женщин в масс-старте на дистанции 12 км, который прошел в Тюмени, заняла Татьяна Акимова, теперь выступающая за Тюменскую область и прошедшая дистанцию за 37 минут 45,6 секунды, ни разу не промахнувшись.