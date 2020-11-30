Барнаул, 30 ноября, 2020, 06:41 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года вводится запрет на проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Новогодние гуляния

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Также, согласно указу губернатора региона Виктора Томенко, вводится целый ряд других ограничений. В частности, уточнен также перечень мест, в которых использование средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным: носить маски теперь необходимо и на улице — во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан.

Глава региона напомнил о взрывном росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в сентябре и октябре. По его словам, нельзя снова допустить подобной нагрузки на систему здравоохранения края.

«Система здравоохранения имеет определенные резервы и может быть определенным образом перенастроена, но ситуация сентября-октября текущего года нам показала, что если волна обращений слишком большая, то эта система захлебывается. Поэтому ключевой задачей является борьба с распространением коронавирусной инфекции», — констатировал глава края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: по состоянию на 27 ноября среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7342 человека, +58 за сутки) и ОРВИ (11 723 человек, +153 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 450 человек (+225 за сутки).