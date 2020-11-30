Кемерово, 30 ноября, 2020, 06:27 — ИА Регнум. У пациентов, выписавшихся из ковидных стационаров, встречается особый симптомокомплекс — «постковидный» синдром. Об этом сообщил главный специалист по медицинской реабилитации Кемеровской области Станислав Тен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паника

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"Проявляться он может одышкой, выраженной утомляемостью, кашлем. Может быть нестабильное давление, могут быть нарушения ритма. Часто это сопровождается психологическими нарушениями — это может быть депрессия, это могут быть панические атаки. Такая клиническая картина обусловлена тем, что коронавирус поражает не только легочную ткань, но и многие другие органы и системы», — рассказал Тен.

Отметим, что по состоянию на утро 29 ноября в Кузбассе было выявлено 20 775 случаев заражения коронавирусом, 17 075 пациентов выздоровели, 373 человека скончались.