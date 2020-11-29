Москва, 29 ноября, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Материал РИА Новости о том, что Украина проиграла России свой самый ценный ресурс — миллионы граждан, которые уехали в Российскую Федерацию, вызвал споры в сети. Пользователи оставили свои комментарии 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

»Украина не очень-то и играла за этот ресурс…», — написал пользователь Михаил.

По видению ряда блогеров, речь идёт о людях, которые попросту уехали в Российскую Федерацию на заработки. В результате «майдана», считают пользователи, Украина потерпела экономическое поражение и её жителям пришлось искать различные варианты для выживания.

«Люди просто уехали на заработки. Также, как и сами жители России едут в Москву», — отметила пользователь O G.

Нашлись и те, кто указал, что Россия может быть и выиграла у Украины данный ресурс, но и сама постоянно теряет своих граждан, которые предпочитают жить и работать в других странах в связи с более привлекательными перспективами за пределами своей Родины.

«У Украины может и выиграла этот ресурс, а другим странам проиграла. Отток кадров … как происходил, так и продолжается», — пишет Рифкат Ш.

Напомним, 29 ноября РИА Новости опубликовало материал о том, что Украина проиграла России свой самый ценный ресурс — миллионы граждан, которые уехали в Российскую Федерацию.