Неаполь, Италия, 29 ноября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис в своем инстаграме сообщил, что домашний стадионе футбольного клуба «Наполи» «Сан-Паоло» будет переименован в честь скончавшейся легенды клуба Диего Марадоны.

Gaetano Capaldo Стадион «Сан-Паоло». Неаполь

«Было много замечательных идей, но в итоге стадион будет назван: «Диего Армандо Марадона», — написал Де Маджистрис.

Аргентинский футболист выступал за «неаполитанцев» в период с 1984 по 1991 год и помог клубу стать двукратным чемпионом Италии, выиграть Кубок и Суперкубок Италии и стать обладателем Кубка УЕФА в этот промежуток времени.